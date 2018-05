Bewusste Zurückhaltung neuer Zahlen?

«Sion 2026» | Kanton Bern rechnet offenbar mit doppelt so hohen Sicherheitskosten

Für die Sicherheitskosten während der Olympischen Spiele «Sion 2026» ging die Berner Regierung ursprünglich von 10 Millionen Franken aus. Wie die «Sonntagszeitung» nun schreibt, sehen neuste Berechnungen jedoch 20 bis 30 Millionen vor. Die Verdoppelung der Kosten wollten die Politiker laut dem Bericht bewusst verschweigen.

Der neue höhere Kostenrahmen ist laut dem Bericht an einer vertraulichen Sitzung zwischen den Berner Regierungsräten und den beiden Ständeräten Werner Luginbühl (BDP) und Hans Stöckli (SP) genannt worden.

Pikante Informationspolitik

Die Berner Regierung deutete bereits an, dass die Kosten für die Sicherheit höher ausfallen könnten. Gemäss der «Sonntagszeitung» wurde an der gleichen Sitzung jedoch beschlossen, die höheren Zahlen erst nach der Abstimmung zum Olympiakredit im Wallis am 10. Juni zu publizieren. Grund? Die neuen Berechnungen sollen die matchentscheidende Abstimmung im Wallis nicht negativ beeinflussen.

Wasser auf die Mühlen der Kritiker

Höhere Sicherheitskosten als budgetiert, befürchten indes auch die Olympiagegner im Wallis. Ständerat Stöckli, der gleichzeitig Vizepräsident des Olympiakomitees «Sion 2026» ist, will davon jedoch nichts wissen. Gegenüber der «Sonntagszeitung» erklärte er: «Aus der Tatsache, dass die geschätzten Sicherheitskosten im Kanton Bern nun höher berechnet werden, kann man nicht schliessen, dass sie im Wallis auch teurer werden, weil sie im Wallis eben berechnet und nicht geschätzt worden sind.»

msu

20. Mai 2018, 13:11

