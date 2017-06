Kanton bestätigt Demissionsschreiben

Bereits am Donnerstag war bekannt geworden, dass SVPO-Grossratssuppleantin Nicole Zimmermann von ihrem Amt zurücktreten will. Ihr Gesuch ist inzwischen in Sitten eingetroffen.

Am Freitagmorgen hat der Parlamentsdienst den Eingang des Demissionsschreibens der SVPO-Grossratssuppleantin Nicole Zimmermann bestätigt. «Im vergangenen März wurde ich als Grossratssuppleantin gewählt und habe mich über diese Wahl sehr gefreut», hält die Politikerin darin fest. «Umso mehr bedauere ich nun, dass ich mein Amt als Grossratssuppleantin aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niederlegen muss», erklärt sie.

Hintergrund für ihr Rücktrittsgesuch sind die nach den Wahlen im letzten März bekannt gewordenen Wahlfälschungen in den Gemeinden Naters, Brig und Visp. Der mutmassliche Täter, der am vergangenen Dienstag festgenommen wurde, ist seit einigen Jahren mit der jungen SVPO-Politikerin liiert. Für Zimmermann nachrücken dürfte Jasmin Berchtold. Sie war die erste Nicht-Gewählte auf der Suppleantenliste der SVPO im Bezirk Brig.

pmo

16. Juni 2017, 09:24

