Kaufrechtsvertrag für Spitalzentrum Oberwallis unterzeichnet

Auf der Nordseite des bestehenden Rundbaus wird in einem neunstöckigen Gebäude alles untergebracht, was das neue Spitalzentrum Oberwallis künftig an Räumlichkeiten braucht. Am Montag wurde der Kaufrechtsvertrag für die Parzelle nördlich des Spitalgebäudes unterschrieben.

Foto: zvg