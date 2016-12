Kein Rekurs gegen zwölf Jahre Haft

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg (Archiv) Foto: Keystone

Wegen der Ermordung seiner Freundin mit einer Armeewaffe wandert ein junger Schweizer für zwölf Jahre hinter Gitter. Ein Rekurs beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg wurde, obwohl vom Anwalt des Verurteilten angekündigt, nicht eingereicht.

Im November 2011 kam es kurz vor Mitternacht in St. Léonard zu einer verbalen Auseinandersetzung eines jungen Paares. Dabei löste sich ein Schuss aus einem Sturmgewehr, der Dienstwaffe des Täters, und verletzte dessen Freundin tödlich. Der damals 23-jährige Schütze wurde durch die Kantonspolizei verhaftet und inhaftiert.

Im Januar 2015 ist dieser vom Bezirksgericht Siders zu zwölf Jahren geschlossener Anstalt und entsprechenden therapeutischen Massnahmen verurteilt worden. Er soll die Umstände der Tat nicht bestritten und zugleich die Ermordung der jungen Frau gestanden haben. Sein Anwalt hatte jedoch mildernde Umstände vorgebracht. Dabei verwies er auf den alkoholisierten Zustand seines Mandanten zur Tatzeit sowie dessen schwierige Vergangenheit. Die Strafe wurde vom Bundesgericht im vergangenen März bestätigt.

Obwohl sein Anwalt einen Rekurs beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angekündigt hatte, wird nun darauf verzichtet, so «lenouvelliste.ch». Gegenüber dem Radiosender «Rhône FM» zeigt sich der Anwalt zwar überzeugt, dass er in Strassburg recht bekommen hätte. Das Gutachten, das dem Urteil zugrunde liege, sei nun aber mehr als zwei Jahre alt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte seinersets lege jedoch Wert auf aktuelle Gutachten. Sein Klient verarbeite den Vorfall relativ gut, weshalb ein neues Gutachten die ganze durchgeführte Arbeit zerstören könnte, so der Rechtsanwalt.

27. Dezember 2016, 20:21

