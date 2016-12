Kein Schnee oder Regen bis Silvester

Die Schweiz befindet sich derzeit im Einflussbereich eines riesigen und ausgesprochen kräftigen Hochs namens «Yörn». Dieses ist auch verantwortlich dafür, dass wir weiterhin auf Schnee warten müssen.

Auf der gesamten Alpennordseite ist der Luftdruck derzeit enorm hoch. In Bern wurde am Dienstagabend um 20:40 Uhr ein Luftdruck von 976.1 hPa gemessen. Somit wurde der Rekordwert vom 4. März 1990 um 0.1 hPa übertroffen. Derweil registrierte die Messstation auf dem Zürcher Flughafen mit 992.7 hPa den zweithöchsten je an dieser Stelle gemessenen Luftdruck. In Chur wurden 977.8 hPa registriert, in Luzern 989.1 hPa, was jeweils dem dritthöchsten je gemessenen Wert entspricht.

Hochdruckgebiet «Yörn» bleibt bis Ende des Jahres der für unser Wetter prägende Faktor. Der hohe Luftdruck lenkt die Niederschlagsfronten von seinem Einflussbereich ab und verunmöglicht dadurch Schnee- oder Regenfälle in der Schweiz bis Silvester. Unterhalb von 600 bis 800 Metern liegt über dem Flachland bis am Samstag oft Nebel. In den Bergen herrschen währenddessen praktisch wolkenlose Verhältnisse. Auch das neue Jahr startet noch hochdruckbestimmt, dann zeichnet sich aber ein Wetterwechsel ab. Zu Beginn der Neujahrswoche könnten bis in tiefe Lagen ein paar Schneeflocken fallen.

28. Dezember 2016, 17:09

