Keine Fernwärme für Visp Ost

Aufgrund von unumgänglichen Reparaturarbeiten muss das Fernwärmenetz am kommenden Dienstag und Mittwoch in Visp abgestellt werden.

Am Dienstag dem 16. und Mittwoch dem 17. Mai wird in Visp das Fernwärmenetz abgestellt. Grund dafür sind dringen fällige Reparaturarbeiten. Deshalb kann an diesen zwei Tagen keine Fernwärme geliefert werden. Die Trinkwasserversorgung ist von den Reparaturarbeiten nicht betroffen.

Betroffen sind alle am Fernwärmenetz angeschlossenen Liegenschaften östlich der Vispa. Das Anergienetz Visp West ist von der Abstellung hingegen nicht betroffen, heisst es in einer entsprechenden Mitteilung.

10. Mai 2017, 14:50

