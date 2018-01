Schneeschippen auf dem Kirchendach in Randa

Zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr standen am Dienstagnachmittag auf dem Kirchendach in Randa im Einsatz. Foto: 1815.ch

In Randa musste am Dienstagnachmittag die Feuerwehr aufgeboten werden, um das Kirchendach von den enormen Schneemassen zu befreien. Es drohte eine Dachlawine abzustürzen.

Wie Jörg Biffiger, Kommandant der Feuerwehr in Randa erklärt, hat man in der Schneedecke auf dem Kirchendach am Dienstagnachmittag einen Riss bemerkt. «Die Schneemassen drohten abzurutschen.»

Um eine Dachlawine zu verhindern, die womöglich Passanten hätte treffen können, habe man Einsatzkräfte der Feuerwehr aufgeboten. Mit Seilen gesichert haben diese das Dach des Gotteshauses mittels Schaufeln von den Schneelasten befreit.

zen / pan

23. Januar 2018, 18:01

