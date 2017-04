Kirchliche Ernennung für das Oberwallis

Bischof Jean-Marie Lovey hat eine Ernennungen für das Oberwallis sowie eine Veränderung in der Organisation der Seelsorge für die Region Schattenberge und Zeneggen vorgenommen.

Pfarrer Paul Martone, bisher Pfarrer der Pfarreien Gampel und Steg wird zum Pfarrer der Pfarreien Raron und Ausserberg ernannt. Diese Ernennung tritt am Beginn des Seelsorgejahres 2017/2018 in Kraft.

Zudem informiert die Bistumsleitung über eine Veränderung in der Organisation der Seelsorge. Deshalb wird Pastoralassistentin Madeleine Kronig ihr Arbeitspensum in den Pfarreien Bürchen, Eischoll, Unterbäch und Zeneggen reduzieren. Sie wird auf Wunsch der Bistumsleitung und in Absprache mit dem kantonalen Departement für Bildung und Sicherheit die Aufgabe einer Koordinatorin für den schulischen Religionsunterricht an den obligatorischen Schulen im Oberwallis übernehmen.

Kronig tritt die Nachfolge von Rafaela Witschard an, die ihre Demission eingereicht hat und in Zukunft weiterhin als Pastoralassistentin in der Pfarrei Glis tätig sein wird.

02. April 2017, 12:00

