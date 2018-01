Kleine Rennfahrer und Hexen verzaubern die Belalp

Die 36. Belalp Hexe ist eingeläutet. Am Samstag zeigten die Kleinsten, dass die zukünftigen Hexenmeisterinnen und Hexenmeister bereit stehen.

Anlässlich der 36. Belalp Hexe hat am Samstag das Mini-Maxi-Rennen stattgefunden. An der Mini-Maxi Hexe startet jedes Kind (Mini) gemeinsam mit einem Erwachsenen (Maxi) und kämpft im Team um den Titel des Mini-Maxi-Meisters. 130 Teams gingen an den Start und zeigten deutlich, dass die Belalp Hexe keine Nachwuchssorgen haben muss. Ehemalige Hexenmeister und der aktuelle Hexenmeister waren mit dem Nachwuchs am Start und haben die Jüngsten mit ihrem Hexenfieber angesteckt. Die Tagesbestzeit erzielten Sarina Imhof und Emanuel Bellwald, welche die Strecke in 2 Minuten 35 Sekunden und 29 Hundertstel meisterten.

Natürlich durften auch Hexen-Gruppen mit ihren gruselig-schönen Gewändern und schrillen Gesängen nicht fehlen. In dieser Kategorie ging der Sieg an die «Olympia-Häxe» (Nick, Miro und Mario Gertschen, Olivia und Michael Ruppen, Elia und Thomas Salzmann). Die Ranglisten aller Kategorien sind hier zu finden.

Mit der Mini-Maxi Hexe ist der Start in die Hexenwoche gelungen. Am Freitag, 12. Januar, wird die 36. Belalp Hexe schliesslich offiziell mit dem Hexentanz am brennenden Scheiterhaufen eröffnet. Die Eröffnung wird mit einer spektakuläreren Feuershow aufwarten. Am Samstag, 13. Januar, folgt die traditionelle internationale Belalp Hexenabfahrt. Die legendäre Witches Night am Freitag und Samstag sorgt dafür, dass in Blatten die Nacht zum Tage wird. Anmeldungs-Möglichkeit für die Hexenabfahrt finden Sie hier.

pd/map

07. Januar 2018, 14:59

