Grosser Einsatz für kleinen Dorflift

Über zwei Jahre stand er still. Seit 2006 läuft er wieder. Nur dank des Einsatzes der Dorfbewohner kann der alte Dorflift «Ziebel» in Saas-Grund weiterbetrieben werden. Am 22. Dezember startete der Betrieb in die elfte Saison. Ein Projekt mit Vorbildcharakter.

In der Hocke den sanften Hügel hinunter: unzählige aufregen-de und halsbrecherische Kindheitserinnerungen, 200 Meter schräge Länge und zwanzig Meter Höhendifferenz prägen ihn. Die Interessengemeinschaft «Ziebel» setzt sich seit über zehn Jahren für den kleinen Dorflift im Weiler «Unter den Berg» in Saas-Grund ein. Dank freiwilliger Arbeit und viel Engagement kann er nach vorübergehender Schliessung seit der Wintersaison 2006/2007 offen gehalten werden. «Der alte Dorflift war bis dahin seit den 60er-Jahren privat geführt worden, bis der Aufwand einfach zu gross wurde und er mehrere Jahre stillstand», erklärt Alexandra Zurbriggen (46) von der IG im Gespräch. Schliesslich hätten sich ein paar Vermieter und Hoteliers im Dorfteil zusammengetan und eine Wiederaufnahme des Betriebs ermöglicht.

«Zu Beginn waren wir neun Personen, die ein entsprechendes Startkapital für den Wiederbetrieb einzahlten», beschreibt Zurbriggen die Anfangszeiten der IG. Der Skilift «Ziebel» sei vom Besitzer zur Verfügung gestellt worden und ein Hotelier im Dorf habe sich zudem bereiterklärt, die Piste jeweils zu beschneien und zu präparieren. Auch die Bergbahnen Hohsaas unterstützten das Projekt mit einer Schneekanone sowie einem finanziellen Zustupf. Im Gegenzug wurde Inhabern von Skiabos ermöglicht, den kleinen Lift umsonst zu benutzen. «Die Arbeiten haben wir unter den neun Leuten verteilt. Jeder hat eine Woche Dienst in der rund elfwöchigen Saison übernommen und die beiden restlichen Wochen wurden ebenfalls nochmals aufgeteilt.»

Hornschlittenrennen fällt weg

«Über die Jahre sind dann einzelne Personen altersbedingt oder auch wegen Wegzugs wieder ausgestiegen. Alle Beteiligten haben deshalb ihr Startkapital zurückerhalten», sagt die Grunderin, die selbst Ferienwohnungen im Weiler vermietet. Der Kreis der Helfer sei in der Folge erweitert worden. Andere Personen kamen hinzu und haben das Projekt weitergetragen. Inzwischen wurde auch der Lift vom früheren Besitzer abgekauft und ein Häuschen beim Lift erstellt. «Angefangen haben wir mit Containern, damit sich die Freiwilligen vor Ort auch in die Wärme zurückziehen konnten. Im letzten Jahr haben wir nun sogar eine neue Buvette errichtet», ist sie mit der Entwicklung zufrieden. Erklärtes Ziel sei es, den Lift zu einem Kinderland weiterzuentwickeln, zu einem Spielplatz im Schnee.

Die Finanzierung des Betriebs und neue Investitionen in die Anlage ermöglicht die IG dabei durch Lift- und Kantineneinnahmen sowie der Durchführung von verschiedenen Anlässen. Zweimal pro Saison wird der Night-Event «Fireman» und einmal pro Saison ein Bobrennen für Kinder organisiert. «Es ist ja auch ein Lift für Anfänger und Kinder. Die Kinder zeigen dabei ein grosses Engagement, schminken sich selbst und schmücken die Bobs. Das ist etwas, was wir unbedingt weiterziehen möchten», erklärt Zurbriggen. Diese Saison findet der «Fireman», der inzwischen von der Skischule mitorganisiert wird, am 5. Januar und am 16. Februar statt. Neu hinzu kommt neben dem Bob-Race am 22. Januar auch ein Kidsday-Schlitteltag am 27. Januar, der in diesem Jahr zum ersten Mal vom Tourismusbüro organisiert wird. Ende der vergangenen Saison letztmals durchgeführt wurde hingegen das traditionelle Hornschlittenrennen. Nach zehn Jahren wolle man wieder einmal etwas Neues probieren. Das Interesse am Anlass habe zuletzt spürbar nachgelassen.

Ein Lift fürs Dorf

Der Erhalt des Lifts wäre ohne freiwillige Arbeit nicht möglich gewesen, ist Alexandra Zurbriggen überzeugt. «Einander helfen, das geht! Die Freiwilligenarbeit hat bei unserem Projekt sehr gut geklappt. Jeder hat sein ‹Jobchen› und alle sind nach wie vor motiviert.» Rundherum hätte man im Weiler auch Interesse daran, dass der Lift weiterläuft. «Die Einheimischen schätzen es sehr und unterstützen uns beispielsweise bei den Events. Auch die Gemeinderäte haben unsere Idee mitgetragen und uns etwa bei der Bewilligung für die Buvette zur Seite gestanden. Mittler-weile machen auch viele Rentner mit und übernehmen den Liftdienst», so Zurbriggen. Sicher, es gebe auch stressige Situationen. «Aber wir sind ein eingespieltes Team und können einander vertrauen.» Jeweils vor dem Saisonstart, der dieses Jahr auf den 22. Dezember 2016 angesetzt ist, und vor den Veranstaltungen treffe sich die Interessengemeinschaft zu Besprechungen.

«Das ist auch das Schöne am Projekt. Gleichzeitig wissen die Einheimischen, dass man den Gästen etwas bieten muss. Man ist im Dorf froh, dass jemand so etwas noch auf freiwilliger Basis macht», gibt sie die Stimmung in Saas-Grund wieder. Der Lift belebe das Quartier, die neue Buvette sei ein Treffpunkt. Ganz ohne Eigennutzen setzt sich allerdings auch Zurbriggen nicht ein. Für die Gäste im Weiler, in dem sie selbst ihre Ferienwohnungen zur Verfügung stellt, sei der Lift ein wichtiger Mehrwert. «Damit meine Gäste nicht zu Fuss bis zu den Bahnen laufen müssen, können sie hinüber an den Lift und gelangen so zur Talabfahrt und zu den Bahnen.» Als man vor Jahren einmal die morgendlichen Betriebszeiten beim «Ziebel»-Lift angepasst habe und später öffnete, hätten die Gäste umgehend reklamiert. «Beim Gast ist ein Interesse da, dass der Lift auch künftig weiterbetrieben wird», betont sie.

Klein, aber fein

«Rund zwanzig Kinder pro Tag? Ja, diese Zahl trifft sicher nicht schlecht zu», antwortet sie auf die Frage nach der täglichen Anzahl Gäste am Lift. Auch wenn es schwierig sei, einen Schnitt der Ski- und Schlittenfahrer über die ganze Saison zu beziffern. «Manchmal kommen Gruppen. Dann gibt es noch das Januarloch.» Einerseits seien am Wochenende häufig Gäste und ihre Kinder am Hügel anzutreffen – zum Ferienstart fahren sie sich nach ihrer Ankunft jeweils am «Ziebel»-Lift ein. Andererseits kommen die Einheimischen hinzu. «Unsere einheimischen Kinder nutzen das Angebot in der Freizeit und während der Schulferien regelmässig. Es ist halt schon nur ein kleiner Lift», gibt Zurbriggen zu bedenken. Ein kleiner Lift, der auch in der kommenden Saison wieder unzählige Kinderabenteuer ermöglichen wird. Dafür hat man übrigens bereits Anfang November mit dem Beschneien begonnen. «Wir haben inzwischen extra ein Team von zwei Personen, das die Piste in der Nacht beschneit.» Zudem stehe jeweils ein Mitarbeiter der Gemeinde zur Stelle, wenn gepistet werden müsse.

pmo

26. Dezember 2016, 08:53

