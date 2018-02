Brand im Spital in Martinach

Kurz nach Donnerstagmittag ereignete sich im Krankenhauses in Martinach eine Explosion in einem elektrischen Schaltschrank, der sich in der Nähe von der Palliativstation befand. Es gab keine Verletzten.

Wie das Spitalzentrum Wallis am Donnerstag mitteilt, ereigneten sich kurz nach Mittag im Krankenhaus Martinach zwei Explosionen in einem Schaltkasten, woraus ein Feuer entstand. Die Feuerwehr und das Rettungsteam aus der Region wurden sofort alarmiert und waren schnell zur Stelle und konnten die nötigen Massnahmen ergreifen. Trotz des Vorfalls mussten keine Patienten evakuiert werden. Ebenfalls wurde weder Personal noch Patienten verletzt.

Derzeit arbeiten Techniker an der Wiederherstellung des Stromkreislaufs. Laut Verantworlichen, sollte diese bis Donnerstagabend wieder hergestellt sein.

pd/noa

08. Februar 2018, 15:01

