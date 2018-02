Klirrende Kälte

Noch nie war es in diesem Winter so kalt wie in diesen Tagen. Bei der Bergstation Klein Matterhorn, die auf knapp 4'000 Meter über Meer liegt, zeigte das Thermometer in der Nacht auf Dienstag minus 31 Grad an.

In grossen Teilen des Oberwallis sind in der Nacht auf Dienstag zweistellige Minusgrade erreicht worden. Verantwortlich für die aktuelle Kältewelle ist das Hochdruckgebiet «Hartmut», das kalte und trockene Luft von Sibirien in die Schweiz bringt.

Bei der Bergstation Klein Matterhorn fiel das Thermometer am frühen Dienstagmorgen auf minus 31 Grad. Mit minus 21 Grad registrierte auch Ulrichen eine frostige Nacht von Montag auf Dienstag. Ebenfalls Temperaturen von knapp unter minus 20 Grad verzeichneten die Meteorologen auf dem Simplonpass. Mit dem vorläufigen Höhepunkt der aktuellen Kältephase rechnen die Wetterexperten in der Nacht auf morgen Mittwoch. Anschliessend soll es wieder wärmer werden.

Lesen Sie mehr zu diesem Thema im «Walliser Boten» vom 28. Februar 2018.

msu

27. Februar 2018, 20:26

