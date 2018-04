Am Sonntag fand in Naters im Zentrum Missione der traditionsreiche «Konsumtrüch» der Konsumgenossenschaft Naters mit rund 100 anwesenden Genossenschaftern statt. Die Generalversammlung wurde durch die Anwesenheit von Gemeindevizepräsident und Landeshauptmann Diego Wellig beehrt.

Der Präsident des Verwaltungsrates, Aron Pfammatter, liess das Geschäftsjahr 2017 Revue passieren. Man ist weiterhin um Schuldenabbau und Kostenoptimierungen bemüht. Das Nebenlokal konnte man Ende 2017 wiederum als Tea Room («Café Träffpunkt») vermieten. Im seit Jahren an die Migros Wallis vermieteten Laden amtet seit dem 16. April 2018 Martin Schnidrig als neuer Verwalter.

Die Konsumgenossenschaft setze sich weiterhin als Vermieterin der Ladenlokalitäten und des Tea Rooms für den Erhalt der nahen und bequemen Einkaufsmöglichkeit mit zahlreichen Arbeitsplätzen in Naters ein, «auch wenn die Konkurrenz durch die zahlreichen «Einkaufstempel» im Talgrund und durch den Online-Verkauf wächst», schreibt die Konsumgenossenschaft in einer Mitteilung.

Der Laden in Naters läufe aber gut und die Migros Wallis bekenne sich denn auch zum Betrieb von kleineren Läden, die nahe bei der Kundschaft seien. «Zwar ist Naters statistisch gesehen bald eine Stadt, doch geht es weiterhin um die Bewahrung eines typischen Dorfladens, der auch in Zukunft seine Berechtigung behalten wird», so die Konsumgenossenschaft.

msu

29. April 2018, 18:07

Artikel teilen