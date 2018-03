Kostenlos Surfen auf öffentlichen Plätzen in Visp

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Visp hat die VALAISCOM AG in Visp ein weiteres kostenloses WLAN Netz in Betrieb genommen. Dadurch können Einheimische sowie Touristen in Zukunft an ausgewählten Hotspots in Visp kostenlos im Internet surfen.

Nach der erfolgreichen Umsetzung des Pilotprojektes in Brig-Glis konnte die Valaiscom AG auch in Zermatt an zwei Standorten erste kostenlose WLAN Hotspots installieren. Seit kurzem ist das Public Wireless LAN Netz in Visp an folgenden fünf Standorten in Betrieb genommen worden: Bahnhofplatz und Postautohaltestelle Visp Bahnhof, rund um den Visper Kaufplatz, beim Kultur- und Kongresszentrum, Theater La Poste, beim Camping & Schwimmbad Mühleye und nicht zuletzt beim Quickline Shop der Valaiscom AG in Visp.

Als nächstes wird die Valaiscom AG den Standort Zermatt weiter ausbauen. Gleichzeitig ist man momentan mitten in der Planungs- und Projektphase für den Aufbau eines WLAN Projektes in Saas-Fee.

22. März 2018

