Kostenpflichtiges Parkieren bei allen Walliser Spitälern

Parkieren wird ab 1. September an allen Standorten von Spital Wallis kostenpflichtig. Foto: zvg

Ab 1. September wird das Parkieren beim Walliser Zentrum für Pneumologie in Montana, bei der Klinik Saint-Amé in Saint-Maurice und beim Psychiatriespital Malévoz in Monthey sowohl für Patienten und Besucher als auch für Mitarbeitende kostenpflichtig.

In Brig, Visp, Siders, Sitten und Martinach ist das Parkieren schon heute kostenpflichtig, teilweise seit mehreren Jahren. Mit der neuen Regelung will man die Parkmöglichkeiten optimieren und sicherstellen, dass die Betriebskosten des Parkings gedeckt sind.

Gemäss den Buchhaltungsregeln dürfen die Spitäler diese Kosten nämlich nicht mehr über die Krankenkasseneinnahmen finanzieren.

pd/map

30. August 2016, 08:08

Artikel teilen