Kräftiger Regen in der Nacht auf Sonntag

Gegen Abend nehmen am Samstag Wolken und Wind zu. Es folgen Gewitter aus Westen. Nachts fällt verbreitet Regen.

Schwülwarme Luft liegt über den Alpen. Sie wird auf Sonntag durch eine erste Kaltfront aus Westen verdrängt. Bis Dienstag bestimmen Tiefdruckeinfluss und zunehmend kalte Meeresluft.

Der Samstag beginnt schön und ist mittags nochmals sommerlich warm mit 18 Grad in Saas Fee bis 28 Grad in Salgesch. Am Nachmittag nehmen Wolken und Wind zu, bis am Abend folgen aus Westen Gewitter und Platzregen. Nachts fällt verbreitet kräftiger Regen.

Am Sonntag lockern nach einem nassem Morgen die Wolken dann tagsüber auf, am Montag und Dienstag geht es unbeständig und mit teils kräftigem Regen und Abkühlung weiter. Es wird Schnee bis 2000 Meter erwartet.

03. Juni 2017, 10:19

