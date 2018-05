Kraftwerk Gere ist im Bau

Energie | Soll im Jahr 2020 in Betrieb genommen werden

Bau des Kraftwerks Gere in Oberwald: Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt wurden bereits rund 580 Meter des Kraftwerksstollens (insgesamt 2562 Meter) ausgebrochen. Foto: zvg

Am vergangenen Freitag ist mit der neunten ordentlichen Generalversammlung das Geschäftsjahr 2017 der KWOG Kraftwerke Obergoms AG abgeschlossen worden.

Im Berichtsjahr seien im Einzugsgebiet der Kraftwerke der KWOG wie bereits im Vorjahr geringe Niederschläge und Trockenheit zu verzeichnen gewesen, erklärt Präsident Christian Imsand. «Für die Stromproduktion aus Wasserkraft war das nicht ideal, aber die finanziellen Kennzahlen stimmen dennoch.»

Als Höhepunkt des abgelaufenen Geschäftsjahres wird der Baubeginn des Kraftwerks Gere in Oberwald im September 2017 mit einer Investition von 35 Millionen Franken bezeichnet. Es soll im Jahr 2020 in Betrieb genommen. werden. Das Kraftwerk wird über eine Leistung von 6.25 MW verfügen und jährlich rund 22 GWh elektrische Energie produzieren, was den Bedarf von rund 5000 Haushalten abdeckt.

Das Kraftwerk Ulrichen nutzt die Wasser der Ägene. Im Berichtsjahr wurden 7‘735 MWh produziert. Im Kraftwerk Niderbach wurde erstmals während eines vollen Jahres 2‘495 MWh produziert. Gesamthaft wurde in den Kraftwerken der KWOG 10‘230 MWh elektrische Energie erzeugt. Diese Energie wird über die kostendeckende Einspeisevergütung vergütet.

