Die Anzahl Krebserkrankungen in der Schweiz ist weiterhin zunehmend. Dies zeigt auch der aktuelle Bericht 2016 des Walliser Gesundheitsobservatoriums zum Krebs im Wallis. Im Wallis werden pro Jahr 1706 neu erkrankte Krebspatienten registriert. Der Hauptgrund liegt im zunehmenden Alter der Bevölkerung.

Diese Zahlen präsentierte die Krebsliga Wallis anlässlich ihrer Generalversammlung im Visper Martinsheim. Demnach liegt die Wahrscheinlichkeit im Laufe des Lebens an Krebs zu erkranken bei Männern bei 40 und bei Frauen bei 30 Prozent. Aber: Dank besserer Behandlungsmöglichkeiten und der Krebsfrüherkennung bessert die Prognose stetig und die Krebssterblichkeit sinkt, teilte die Krebsliga mit.

Gemäss der Krebsliga werden bleibende körperliche und psychische Schäden sowie psychosoziale Problem nach einer Therapie oftmals vernachlässigt. In diesem Bereich will sich die Krebsliga in Zukunft vermehrt engagieren.

Krebsliga blickt auf intensives Jahr zurück

Im vergangenen haben 495 Patienten und Familien im Wallis die Unterstützung des psychosozialen Dienstes in Anspruch genommen, ein Gesamtbetrag von 239‘730 Franken an Finanzhilfen wurde geleistet und 141'200 Kilometer an Patiententransporten ausgerichtet. Für die Oberwalliser Patienten, die für die Strahlentherapie nach Sitten reisen müssen, fährt von Montag bis Freitag ein Bus von Brig nach Sitten.

Die Walliser Krebsliga ist im ganzen Kanton präsent durch die Beratungsstellen in Brig, Sitten und Monthey sowie durch eine enge Zusammenarbeit mit den Spitälern und Gesundheitsinstitutionen.

21. Juni 2017, 22:38

