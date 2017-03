Erhebliche Lawinengefahr im ganzen Wallis

Im ganzen Wallis herrscht mit Stufe 3 erhebliche Lawinengefahr. Gefährlich wird es vor allem in Schattenhängen zwischen 2200 und 2800 Metern.

Mit Schneefall und starkem bis stürmischem Wind aus unterschiedlichen Richtungen entstanden in den letzten Tagen teils grosse, auch kammferne Triebschneeansammlungen. Mit weiterem Schneefall und Westwind sind die Triebschneeansammlungen in der Nacht auf Donnerstag vor allem im Westen und Norden weiter angewachsen.

Neu- und Triebschnee dieser Woche liegen vor allem in den inneralpinen Gebieten des Wallis und Graubündens auf einer dünnen Altschneedecke, welche besonders an Schattenhängen zwischen 2200 und 2800 Metern ausgeprägte Schwachschichten enthält. In diesen Gebieten können Lawinen bis in den schwachen Altschnee durchreissen und gefährlich gross werden.

Aussichten

Im Norden wird es mit zunehmendem Föhn mild und teils sonnig. Am Samstagmittag endet der Föhn. Aus Westen ist es zunehmend bewölkt mit Niederschlag. Im Süden wird es am Freitag zunehmend, am Samstag meist stark bewölkt und oberhalb von rund 1200 Metern fällt Schnee.

Im Norden ändert sich die Gefahr für trockenen Lawinen am Freitag mit frischem Triebschnee nicht wesentlich und am Samstag nimmt sie etwas ab. Im Süden steigt sie mit Neuschnee an. Die Gefahr für nasse Lawinen unterliegt im Norden einem leichten Tagesgang.

Mehr zur Lawinengefahr im Wallis und in der Rest der Schweiz erfahren Sie hier.

02. März 2017, 15:11

