Festnahmen nach Ladendiebstahl in Baltschieder

Drei Täter hatten am vergangenen Montag in der Volg-Filiale in Baltschieder Ladendiebstahl begangen und flüchteten. Kurz darauf konnten die Diebe in Visp verhaftet werden.

Gemäss Angaben der Visper Gemeindepolizei haben die Täter nach dem Ladendiebstahl in Baltschieder mit einem im Ausland immatrikulierten Personenwagen die Flucht ergriffen. Aufgrund einer rasch erfolgten Meldung des Verkaufspersonals mitsamt Personenbeschreibungen an die Polizei, konnte in der Folge eine Nahfahndung eingeleitet werden.

Die drei Täter konnten im Rahmen einer gemeinsamen Aktion von Gemeinde- und Kantonspolizei kurze Zeit nach der Flucht in Visp angehalten und in Haft genommen werden. Das Deliktsgut sowie mitgeführtes Werkzeug hätten sichergestellt werden können. Es werde nun in diversen Anklagepunkten ermittelt.

16. April 2018, 12:03

