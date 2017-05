Lage auf Walliser Arbeitsmarkt wird besser

Ende April 2017 waren in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) des Wallis 6405 Arbeitslose gemeldet, d.h. 366 weniger als Ende März. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent. Dieser Rückgang ist im Wesentlichen saisonal bedingt und war vor allem in den Berufen der Landwirtschaft und des Baugewerbes spürbar.

Die seit Anfang Jahr beobachtete positive Tendenz auf dem Arbeitsmarkt bestätigt sich zu Beginn dieses zweiten Quartals, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Während die Arbeitslosigkeit auf kantonaler Ebene gesamthaft gesehen zurückging, ist die Entwicklung in den einzelnen Regionen unterschiedlich. Im Mittel- und Unterwallis ging die Arbeitslosigkeit in den Berufen der Landwirtschaft und des Baugewerbes aufgrund der Arbeitswiederaufnahme nach der Winterpause weiter zurück.

Im Oberwallis hingegen stieg die Arbeitslosigkeit wegen dem Ende der Wintersaison im Tourismus leicht an. Der Tourismus nimmt, verglichen mit den anderen Regionen, eine wichtige Rolle in der Wirtschaftsstruktur ein, sodass die Abmeldungen von Personen aus der Landwirtschaft und dem Baugewerbe die Anmeldungen von jenen aus dem Tourismus nicht auszugleichen vermögen. Der Rückgang ist gemäss dem Profil der Personen, die sich im April von der Arbeitsvermittlung abgemeldet haben, im Wesentlichen saisonal bedingt. Es handelt sich in erster Linie um 25- und 49-jährige Männer ausländischer Herkunft, die seit weniger als sechs Monaten arbeitslos sind und ansonsten in der Landwirtschaft und dem Baugewerbe arbeiten.

09. Mai 2017, 08:04

