Immer weniger Arbeitslose

Wirtschaft | Arbeitslosenquote im Oberwallis beträgt per Ende Juli 0,7 Prozent

Starke Beschäftigung. Per Ende Juli sank im Wallis die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent. Sie befindet sich damit erstmals in diesem Jahr auf Höhe des schweizerischen Mittelwerts. Foto: wb

Ende Juli waren 4223 Arbeitslose in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) des Wallis gemeldet und damit 120 weniger als Ende Juni. Die kantonale Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent. Die Walliser Arbeitslosigkeit erreicht somit ihren tiefsten Stand im Jahr 2018.

Erstmals in diesem Jahr befindet sich die Walliser Arbeitslosigkeit damit auf Höhe des schweizerischen Mittelwerts, wie die Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit am Donnerstag mitteilte. Im Oberwallis betrug die Arbeitslosenquote per Ende Juli 0,7 Prozent.

Im Monatsvergleich war der Rückgang der Arbeitslosigkeit gemäss Mitteilung vor allem im Gastgewerbe, das sich mitten in der Sommersaison befindet, zu spüren. Auch ist die Zahl der Arbeitslosen, die seit weniger als sechs Monaten arbeitslos sind, ist demnach rückläufig.

Im Jahrsvergleich setzt die Arbeitslosigkeit ihren Abwärtstrend fort (-782 Arbeitslose oder -15,8%), was gemäss der Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit die positive Dynamik der Walliser Wirtschaft bestätigt. Nach einem geschätzten Wachstum von 0,8% für 2017 prognostizieren die WKB und BAK Economics für das Wallis ein BIP-Wachstum von 1,7% für 2018.

So tief wie vor zehn Jahren

Auch die Schweizer Arbeitslosigkeit bleibt auf tiefem Niveau. Die entsprechende Quote lag im Juli unverändert bei 2,4 Prozent und verharrt damit seit Mai auf einem Zehnjahrestiefstand. Saisonbereinigt blieb die Arbeitslosenquote mit 2,6 Prozent ebenfalls unverändert. Die Zahlen sind keine Überraschung. Alle von AWP befragten Ökonomen hatten genau diese Quoten geschätzt.

Insgesamt waren gemäss den Erhebungen des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) Ende Juli 2018 106'052 Arbeitslose bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) eingeschrieben, 527 weniger als im Vormonat.

pd/msu

09. August 2018, 08:19

