Toter Bergsteiger identifiziert

Saas-Grund | Tödlicher Bergunfall am Lagginhorn

Am vergangenen 21. Juli kam ein Alpinist am Lagginhorn ums Leben. Nun ist klar: Beim Opfer handelt es sich um einen 50-jährigen deutschen Staatsangehörigen.

Rückblick. Am vergangenen 21. Juli machte sich ein Alpinist gegen 05.00 Uhr alleine von Hohsaas aus in Richtung Lagginhorn auf. Er wollte den Gipfel auf 4010 Metern über Meer über die Normalroute (Westsüdwestgrat) besteigen. Auf der Höhe von zirka 3540 Metern kam er vom Weg ab und geriet in unwegsames Gelände.

Zwei Bergsteiger hatten den Alpinisten kurz zuvor gesehen. Sie informierten den Hüttenwart der Weissmieshütte bei ihrer Rückkehr über die Routenwahl des Alpinisten. Die Air-Zermatt, welche daraufhin aufgeboten wurde, lokalisierte am späten Nachmittag den Leichnam des Alpinisten auf dem Fletschhorngletscher.

Wie die Kantonspolizei nun in einer Mitteilung schreibt, handelt es sich beim Opfer um einen 50-jährigen Deutschen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

pd/msu

03. August 2018, 09:17

