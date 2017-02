Sendung «landuf, landab» zu Gast im Bäderdorf

Dreharbeiten zur Sat.1-Schweiz-Sendung «landuf, landab» in Leukerbad. Foto: zvg

In der Winterausgabe der Sendung «landuf, landab» reist Nicole Bircher durch die Schweizer Bergwelt. Unter anderem auch nach Leukerbad.

Nicole Bircher stellt den Zuschauern der Sat.1 Schweiz-Sendung «landuf, landab» spannende Ausflugsziele und Geheimtipps vor. So unter anderem auch die Region in und um Leukerbad. Die Sendung über das Bäderdorf wird am Mittwoch, 8. und Freitag, 10. Februar 2017 um 19:55 auf SAT. 1 Schweiz ausgestrahlt.

Überwältigende Ausblicke. Majestätische Alpengipfel. Stille Bergseen: so wird die Winter-Staffel der Sendung angepriesen. Bircher reiste dafür durch die ganze Schweiz: von Obwalden übers Wallis bis ins Tessin. «Die Schweiz hat unzählige Facetten und es gibt viel zu entdecken. Es macht mir riesig Spass, den Zuschauern die verschiedenen Orte näherzubringen», so Bircher.

Besonderheiten der Region vorstellen

Für ihre Sendung über das Bäderdorf und dessen Umgebung besucht Nicole das typische, urchige Walliserdorf Albinen und geniesst dort ein leckeres Frühstück. Anschliessend lässt sie sich vom Ausblick auf die Viertausender des Wallis und den Pisten beim Skifahren auf Torrent begeistern. Natürlich darf auch ein Besuch in der Leukerbad Therme, eine kurze Dorfbesichtigung und ein gemütlicher Racletteabend nicht fehlen.

pd

06. Februar 2017, 14:28

Artikel teilen