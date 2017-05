Langfinger räumten Briger «Elégance» leer

Am Briger Kleidergeschäft «Elégance» haben sich übers Wochenende Langfinger zu schaffen gemacht. Als Mitinhaber Martin Schnydrig seinen Laden am Montagnachmittag aufschliessen wollte, war er beinahe leer geräumt.

Wann genau der Einbruch stattgefunden hat, könne er nicht sagen, erklärt Martin Schnydrig gegenüber 1815.ch. «Wir schlossen am Samstag um 16 Uhr ab und wollten am Montagnachmittag um 13.30 Uhr wieder öffnen. Es hat sich also irgendwann innerhalb dieser Zeitspanne abgespielt.» Die Täterschaft hatte die Türe des Personaleingangs aufgebrochen und sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten des Kleidergeschäfts «Elégance» verschafft.

«Gut sieben Achtel der Ware haben die Einbrecher mitgehen lassen», so der schockierte Inhaber. In Anbetracht der Menge des Diebesgutes vermutet er, dass diese mit einem Camion vorgefahren seien, um die Kleider rasch fortschaffen zu können. Zudem mache es den Eindruck, als hätten sie sich gezielt auf Kleidungsstücke bestimmter Marken konzentriert. Erst im März dieses Jahres ist «Mode Elégance» von der Bahnhofstrasse in den aktuellen Standort an der Furkastrasse umgezogen. Eine Überwachungskamera gibt es im Geschäft nicht. «Wir haben jedoch gut gesicherte Türen. Da müssen Profis am Werk gewesen sein», meint er.

«Wir wissen noch nicht genau, wie es nun weitergehen soll: Ein Grossteil der Sommerware ist weg und die Winterkleider werden erst im Juli geliefert.» Bis dahin oder zumindest für längere Zeit bleibe das «Elégance» wohl geschlossen. Über die Schadenssumme kann Schnydrig noch keine Auskünfte geben: «Das müssen wir nun mit der Versicherung abklären.»

map

22. Mai 2017, 15:37

Artikel teilen