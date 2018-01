Lawinengefahr wirkt sich auf Bahn- und Strassenverkehr aus

Die Lawinensituation in den Alpen bleibt weiterhin angespannt. Im Wallis mussten einige Bewohner von Conthey evakuiert worden. Andernorts musste der Bahnverkehr unterbrochen werden.

Die Einwohner hätten bis am Samstag um 10 Uhr Zeit gehabt, um die Gemeinde zu verlassen, sagte Christophe Germanier, Präsident der Gemeinde im Zentralwallis. Er bestätigte zugleich eine Meldung des "Nouvelliste" vom gleichen Tag. Grund für die Evakuierung sei die Lawinengefahr.

Betroffen seien in erster Linie die Bewohner der Maiensässe oberhalb der Gemeinde. Bereits am Mittwoch sei eine Zufahrtsstrasse für den Verkehr gesperrt worden. Laut Germanier verliess bereits ein Grossteil der 40 Bewohner seit diesem Zeitpunkt das Dorf.

Das Institut für Schnee und Lawinenforschung (SLF) hat für den gesamten Alpenhauptkamm die dritthöchste Lawinenwarnstufe ausgegeben. Anhaltender Schneefall und starker Westwind hätten für grosse "Triebschneeansammlungen gesorgt, teilte das SLF mit.

Die schwierige Witterungslage sorgt auch bei der Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB) für Probleme. Ab Samstagabend werde der Bahnverkehr im Goms VS zwischen Niederwald und Oberwald bis auf Weiteres eingestellt. Dies betreffe auch den Autoverlad Furka zwischen Oberwald VS und Realp UR, schrieb die MGB am Samstag.

Die Strecke über den Oberalppass muss ebenfalls geschlossen werden - hiervon ist der Autoverlad Oberalp zwischen Sedrun GR und Andermatt UR betroffen.

Laut dem Verkehrdienst TCS müssen an mehreren Orten im Wallis und in Uri wegen anhaltender Lawinengefahr Kantonsstrassen gesperrt bleiben.

20. Januar 2018, 13:58

