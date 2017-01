Grosse Lawinengefahr im Wallis

Durch die grossen Mengen an Neuschnee in den vergangenen Stunden hat sich die Lawinengefahr in den Berggebieten stark erhöht. Der Wind fördert dazu gefährliche Ansammlungen von Treibschnee.

Während im Unterwallis bereits die Gefahrenstufe 4 für Lawinen ausgesprochen wurde, herrscht im Oberwallis erst erhebliche Gefahr. Der starke Wind und der viele Neuschnee fördern die Lawinengefahr erheblich. Doch auch im Altschnee ist man von der Gefahr nicht gefeit. In den Nordhängen sind spontane Lawinen zu erwarten, berichtet das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF).

Ein einzelner Schneesportler kann bereits genügen, um gefährlich Schneemassen in Bewegung zu setzen und somit eine Lawine zu verursachen. Zudem können Lawinen in bodennahen Schichten anreissen und gefährlich gross werden. Von sportlichen Aktivitäten ausserhalb von Pisten ist aufgrund der aktuellen Lage abzuraten.

noa

13. Januar 2017, 18:37

