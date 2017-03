Lebendes Huhn in Grünabfuhr entsorgt

Die Angestellten der Grünabfuhr in Naters staunten wohl nicht schlecht, als sich bei einer der letzten Abfuhren ein Abfallbeutel noch bewegte: Es befand sich ein lebendes Huhn darin.

Das Huhn habe sich in einer Papiertragtasche in der Grünabfuhr befunden, erklärt eine Passantin, die das Geschehen am Natischer Klosiweg hautnah miterlebte, auf Anfrage von 1815.ch. «Der Papiersack war ganz durchnässt vom Urin des Huhns und gut verknüpft, weshalb es ausgeschlossen ist, dass das Tier von selbst dort hineingelangt war.»

Nachdem das Huhn aus seinem «Käfig» befreit wurde, habe man Polizei und Tierschutz verständigt. «Der Oberwalliser Tierschutz hat umgehend reagiert und sich auch danach immer wieder nach dem Befinden des Tieres erkundigt», so die Passantin weiter.

Verstört, aber gesund

Vorübergehend konnte das Huhn bei Anwohnern, die selbst einen Hühnerstall besitzen, untergebracht werden. «Das Tier war zwar verstört und hat sich kaum bewegt, sah aber ansonsten gesund aus», meinen diese. Es sei eine Nacht da geblieben und konnte schliesslich privat weitervermittelt werden.

Wie der Tierschutz Oberwallis via Facebook mitteilt, habe sich das Huhn inzwischen von seinen Strapazen erholt. Der Verein hat eine Anzeige eingereicht und hofft, dass der Täter mithilfe von Zeugen, die den Tagvorgang beobachteten, ermittelt werden kann.

30. März 2017, 07:00

