Vermisster Walliser tot aus dem Klöntalersee geborgen

Am Dienstagmorgen ist die Leiche eines Mannes aus dem Klöntalersee im Kanton Glarus geborgen worden. Foto: Keystone

Aus dem Klöntalersee in Glarus ist am Dienstagmorgen die Leiche eines Mannes geborgen worden. Beim Verstorbenen dürfte es sich um einen 55-Jährigen aus dem Kanton Wallis handeln, der seit Montag vermisst wurde, wie die Kantonspolizei Glarus am Dienstag mitteilte.

Die Umstände des Todes würden untersucht. Ein Delikt könne nach ersten Erkenntnissen ausgeschlossen werden, schreibt die Kantonspolizei.

29. Mai 2018, 17:12

