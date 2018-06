Leichten Schrittes in die Zukunft

Im Garten der OMS St. Ursula durften heute Morgen 111 Absolventinnen und Absolventen ihre Diplome in Empfang nehmen.

«Ihr erhält gleich aus den Händen des Staatsrats ein Stück Papier, eine Schrift, ein Zertifikat», begrüsste OMS-Direktor Olivier Mermod die Absolventinnen und Absolventen der diesjährigen Abschlussklassen und zitierte Alt-Staatsrat Claude Roch, der vor einigen Jahren an der Diplomfeier folgendes gesagt hatte: «Schrift für Schrift müssen wir vorwärtsgehen.». Was sich damals wie ein vermeintlicher Versprecher angehört habe, sein in Tat und Wahrheit keiner gewesen. Denn die Diplomierten würden mit einer Schrift nach Hause gehen können, mit der sie einen Schritt weiter zur nächsten Schrift seien: Zur EFZ, der Fachmaturität oder dem Bachelor.

Die insgesamt 111 Diplome wurden in fünf Abteilungen vergeben. Das Zertifikat der Fachmittelschule erhielten 46 Kandidatinnen und Kandidaten. Davon wurden 20 im Berufsfeld «Gesundheit» und 26 im Berufsfeld «Soziale Arbeit» ausgehändigt. 28 Absolventinnen und Absolventen erhielten das Zertifikat der Fachmaturität Pädagogik. In der Handelsmittelschule haben 29 junge Erwachsene den schulischen Teil der Ausbildung abgeschlossen und werden noch diesen Sommer das Praktikumsjahr BM/EFZ beginnen. Zusätzlich erhielten noch 37 Kandidatinnen und Kandidaten das Zertifikat der Schule für Berufsvorbereitung.

Generell werden an Diplomfeiern hervorragende Leistungen ausgezeichnet. Dies war auch an den Festlichkeiten der OMS nicht anders. Insgesamt wurden 17 Preise vergeben, die auf 12 Studentinnen und Studenten verteilt wurden. Zwei Absolventinnen überschatteten aufgrund ihrer vielen eingeheimsten Auszeichnungen die restlichen Preisträger. So wurden Simone Steiner von der 3. FMS C und Laura Loureio Fontinha von der Handelsmittelschule jeweils vier Auszeichnungen verliehen, darunter jeweils auch die Preise der Moritz-Kämpfen-Stiftung, welche die Schülerinnen und Schüler mit den besten Notendurchschnitten honoriert.

23. Juni 2018, 15:31

