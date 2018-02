"Leidenschaft Natur" lockt nach Martinach

27000 Besucher strömten letztes Jahr an die internationale Jagd- und Fischereimesse „Passion nature“ in Martinach. Für die damals erste Ausgabe ein sehr guter Wert, der nun aber noch gesteigert werden soll. Dafür gehen die Veranstalter auf Werbetour im Oberwallis.

Vom 24. bis 27. Mai wird sie stattfinden, die Fachmesse „Leidenschaft Natur“, wie sie zu deutsch heisst. Veranstaltungsort ist wiederum das Messegelände CERM in Martinach, wo auch die „Foire du Valais“ beheimatet ist.

Er sei überrascht gewesen, wie gut die erste Ausgabe beim Publikum angekommen sei, erinnert sich OK-Präsident Jean-Pierre Seppey. Grund sei wohl, dass man sich nicht nur an Jäger und Fischer, sondern explizit an alle richte. So wird es im Frühling neben 150 Ständen auch teils kontroverse Debatten – etwa über den Veganismus – geben. Hinzu kommen Naturfilme, sowie spielerische und didaktische Aktivitäten für Kinder. Diese dürften sich auch an den zahlreichen lebenden Tieren und Fischen erfreuen. Insgesamt hoffe man, sagt Seppey, hoffe man im Mai auf 35000 Besucher.

