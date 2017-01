Lernende sehen orange

Bereits zum dritten Mal vertraut die Migros Wallis ihre Filialen in Sitten Nord und Naters vom 16. Januar bis 4. Februar ihren Lernenden an. Durch dieses Projekt können sie wertvolle Erfahrungen sammeln und Selbstständigkeit erlangen.

41 Jugendliche sind am Montagmorgen in einen Supermarkt eingetreten, um dessen Betrieb zu übernehmen. Sie werden alle Alltagsaufgaben praktisch selbstständig übernehmen. Jeder hat eine präzise Rolle, ob Filialleitung, Stellvertretung, Rayonleitung oder die Pflichten als Detailhandelsangestellter. Zwei erfahrene Erwachsene – der Filialleiter und sein Stellvertreter – wechseln sich als Beobachter ab. Sie werden aber nur im äussersten Notfall in die Arbeit der Jugendlichen eingreifen. Für den Supermarkt in Naters war die Teilnehmerzahl knapp ungenügend, um den reibungslosen Betrieb der Filiale zu gewährleisten. Der Personalbestand musste daher ergänzt werden, und ein Angestellter wird in der Filiale bleiben.

2014 und 2015 wurde in Sitten beziehungsweise in Naters ein ähnliches Projekt durchgeführt. Die zwei Erfahrungen zeigten, dass den Jugendlichen die kurze Zeit ausreichte, um an Sicherheit zu gewinnen und zahlreiche Aspekte ihres Berufs rasch zu beherrschen. Für die Migros Wallis ist es ebenfalls eine hervorragende Gelegenheit, ihre Ausbildungsprozesse zu testen und zu beobachten, welche Jugendlichen sich als ihre zukünftigen Leader hervorheben.

pd/noa

16. Januar 2017, 09:29

