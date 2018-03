Letzter Tag für MGB-Schalter in Stalden

Der Verkaufsschalter am Bahnhof Stalden wird heute eingestellt. Foto: wb

Wie die MGBahn in einem Schreiben an die Anwohner bereits mitteilte, wird der Betrieb des Verkaufsschalters am Bahnhof Stalden ab heute Freitag eingestellt. Der Billettautomat bleibt bestehen.

Die Gründe dafür liegen gemäss der MGBahn in den geänderten Kundenbedürfnissen. Der Billettverkauf finde heutzutage fast ausschliesslich online und über Billettautomaten statt. Zusätzlich fallen seit der Einführung des Swisspasses alle Abwicklungen für Halbtax und GA an den Bahnhöfen weg.

Weiter habe die SBB entschieden, per Juni 2018 schweizweit nur noch Bahnhöfe mit mehr als 200 Gepäcksendungen pro Jahr zu bedienen. Diese Zahlen werden am Bahnhof Stalden nicht erreicht. Die von der Schliessung betroffenen Angestellten werden innerhalb des Unternehmens weiter beschäftigt.

pd/msu

16. März 2018, 09:22

