Oberwalliser Auftakt in neue Stechfestsaison

Schluss- und Startpunkt. Am Sonntag wird im Rarner Goler die erste Oberwalliser Ausscheidung für das Nationale Finale in Aproz 2018 ausgetragen (Archiv). Foto: 1815.ch

Am Sonntag werden anlässlich des letzten Ringkuhkampfs dieses Jahres im Oberwallis in der Arena Goler einmal mehr die Hörner gekreuzt. Rund 170 Tiere sind für das Stechfest angemeldet.

Einerseits ist der Herbstmatch im Rarner Goler am Sonntag der letzte Ringkuhkampf dieses Jahres im Oberwallis, andererseits markiert der Anlass aber auch den Auftakt in die Qualifikationsaustragungen für das Nationale Final in Aproz, welches am 5. und 6. Mai 2018 ausgetragen wird.

Rund 80 Kühe, 50 Erstmelken und etwa 40 Rinder sind gemäss Angaben von OK-Chef Bernhard Burkhard für den ersten Oberwalliser Ringkuhkampf nach der Alpsömmerung angemeldet. Die Kühe werden je nach Gewicht in die Kategorien 1 bis 3 eingeteilt, die Erstmelken treten in der Kategorie 4 gegeneinander an und die Rinder werden schliesslich in der Kategorie 5 in die Arena Goler geführt.

Kein Kampf um Königinnentitel

Nach der Viehannahme um 6.30 Uhr wird das Stechfest mit Beginn der Ausscheidungskämpfe um 9.30 Uhr so richtig lanciert. Auf einen finalen «Combat des Reines», bei dem bis anhin jeweils die Tagessiegerinnen der ersten vier Kategorien nach den Finalkämpfen um den Königinnentitel gegeneinander gekämpft haben, wird heuer laut Burkhard verzichtet.

Der diesjährige Herbstmatch steht unter dem Patronat der Eringer Viehzucht Genossenschaft Leuk, Organisator ist die Alpe Fesel oberhalb von Gampel. Die Einnahmen des Stechfests kommen verschiedenen Infrastrukturprojekten auf der Alp zu Gute.

23. September 2017, 07:45

