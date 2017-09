Leuk hat neuen Dekan

Nach einer Umfrage unter den Mitgliedern des Dekanates Leuk hat der Bischof von Sitten, Msgr. Jean-Marie Lovey den Pfarrer von Turtmann, Miron Hanus zum neuen Dekan des Dekanates Leuk ernannt.

Hanus tritt die Nachfolge von Pfarrer Thomas Michlig an, der im Sommer dieses Jahres seine Aufgaben in der Seelsorgeregion Leuk beendet hat und in den Ruhestand getreten ist. Der neue Dekan übernimmt seine Aufgaben ab sofort.

Der neue Dekan

Miroslaw Hanus ist polnischer Staatsangehöriger und wurde am 1. März 1968 in Lubaczow (Polen) geboren. Nach der Matura in seiner Heimatstadt im Jahr 1987 begann er im selben Jahr an der katholischen Universität von Lublin das Theologiestudium, das er 1993 mit dem Diplom als Master der Theologie abschloss. Am 29. Mai 1993 wurde er für die Diözese Zamosc-Lubaczow zum Priester geweiht. Darauf folgten zwei Jahre als Vikar an der Kathedrale von Lviv (Ukraine), gleichzeitig war er als Diözesanmoderator der Bewegung Licht-Leben tätig. Von 1995 bis 1999 führte er sein Studium im Bereich Fundamentaltheologie an der Universität von Freiburg i.Br. weiter. Anschliessend wirkte er bis 2008 als Studienkurator und Präfekt am Priesterseminar des Erzbistum Lviv. 2005-2009 war er auch Mitglied des Priesterrates des Erzbistums Lviv. Seit Sommer 2010 ist er Pfarrer von Turtmann, Agarn, Ems und Ergisch.

Was ist ein Dekan?

Der Dekan ist ein Priester, der einem Dekanat vorsteht. Er ist sowohl Beauftragter des Bischofs als auch Vertreter der kirchlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gegenüber dem Bischof und dem Ordinariat. Er hat Seelsorge- und Verwaltungsaufgaben. Seine Aufgabe besteht in der Förderung der Arbeit in den Seelsorgeregionen, er lädt zur Dekanatskonferenz und leitet diese. Er ist ex officio Mitglied im diözesanen Priesterrat. Im Oberwallis gibt es fünf Dekanate und somit auch fünf Dekane. Seine Amtszeit ist auf fünf Jahre beschränkt, eine Wiederwahl ist möglich.

pd/noa

20. September 2017, 17:46

Artikel teilen