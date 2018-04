Leukerbad zieht an einem Strang

Am vergangenen Freitagabend lud der Verein Leukerbad zur 103. ordentlichen Generalversammlung. Im Zentrum standen Rückblicke auf das letzte Geschäftsjahr, welches Leukerbad Tourismus als eigenständige Organisation durchführte. Zudem wurde das laufende Geschäftsjahr, das erste unter der Dachorganisation My Leukerbad AG und die Zukunft der Destination und des Vereins Leukerbad Tourismus thematisiert.

Die Generalversammlung begann mit den üblichen Traktanden wie der Genehmigung der Protokolle der letzten ordentlichen sowie der ausserordentlichen Generalversammlung, dem Jahresbericht des Präsidenten und der Direktorin sowie deren Genehmigung. Ebenfalls vorgestellt wurden die Jahresrechnung und Bilanz mit dem Bericht der Revisionsstelle sowie das angepasste Budget 2018 des Vereins Leukerbad Tourismus. Diese Punkte wurden allesamt von den Mitgliedern genehmigt.

Leukerbad unter einem Dach

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2017 ging Leukerbad Tourismus per 1. November 2017 in die Dachorganisation My Leukerbad AG über. Seit dem 1. Januar 2018 ist die My Leukerbad AG nun komplett. Sie besteht aus den vorherigen Betrieben Torrent - Bahnen, Leukerbad Tourismus, Snowpark Sportarena, Leukerbad Therme, Sportarena und der AG für Verkehrsbetriebe Leuk – Leukerbad und Umgebung (LLB).

Bis heute wurde unter der Betriebsführung bereits einiges realisiert. Als grosser Meilenstein konnte letzten Sommer bereits die erste Etappe der Beschneiungsanlage samt Speichersee auf Torrent realisiert werden. Weiter konnten einige Synergien innerhalb der My Leukerbad AG genutzt werden. Besonders gilt hier das durchgängige Gäste-Servicecenter zu nennen. Dabei sind die Mitarbeitenden, die an den verschiedenen Verkaufs- und Beratungsstellen arbeiten, nicht nur an einem, sondern an mehreren Orten einsetzbar. So können personelle Engpässe vermieden und saisonale Schwankungen besser abgefangen werden. Nicht nur vor Ort, sondern auch im Marketing wird nun alles einheitlich koordiniert.

Zukunft Verein Leukerbad Tourismus

Im Mittelpunkt der Diskussion stand die Zukunft des Vereins Leukerbad Tourismus. Dabei hat sich gezeigt, dass der Verein auch weiterhin in der Destination eine wichtige Funktion einnimmt. Der Verein ist Eigentümer der Liegenschaften, in welchen die Büroräumlichkeiten vom My Leukerbad, Abteilung Leukerbad Tourismus liegen. Andererseits ist der Verein weiterhin der erste Ansprechpartner für die Mitglieder, Gäste und Einheimische. Dabei soll der Verein als offenes Ohr und weiterhin als Anlaufstellen für jegliche Belange gelten. Der Verein wird das Bindeglied zwischen den Mitgliedern und der My Leukerbad AG darstellen.

Im Rahmen der ganzen Umstrukturierung und damit einige Personen keine Doppelmandate ausführen, die sich allenfalls konkurrieren würden, ist der gesamte Vorstand demissioniert. Die neuen Vorstandsmitglieder wurden vorgestellt und einstimmig gewählt. Neu setzt sich der Vorstand aus René Briand aus Albinen, Roger Heinzen aus Inden, Daniel Varonier aus Varen, Alois Allet und Joni da Rocha, beide aus Leukerbad, zusammen. Damit der Verein weiterhin breit abgestützt ist, war es den demissionierenden Vorstandsmitgliedern wichtig, alle vier Destinationsgemeinden miteinzubeziehen.

pd/noa

23. April 2018, 15:13

