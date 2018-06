Hochgenuss für Literaturfans

Die 23. Ausgabe des Internationalen Literaturfestivals Leukerbad ist in vollem Gang. Von Donnerstag bis Sonntag stellen über 30 Autorinnen und Autoren aus aller Welt ihre Werke vor. Dies an besonderen Leseorten in und um das Bäderdorf.

Der Startschuss zum 23. Internationalen Literaturfestival Leukerbad fiel bereits am Donnerstag. Dies anlässlich einer literarischen Wanderung durch den Pfynwald.

Insgesamt nehmen an der diesjährigen Ausgabe 34 Autorinnen und Autoren aus aller Welt teil. Ihre Werke stellen die Literaten dabei an besonderen Orten wie Thermen oder Hotelgärten vor.

Spannende Lesungen, interessante Gespräche und perfektes Sommerwetter: Im Bäderdorf kommen die Literaturinteressierten in diesen Tagen voll auf ihre Kosten. Das Festival dauert noch bis am Sonntagabend.

