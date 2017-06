Lieferwagen mit 4 Tonnen massiv überladen

Strassenverkehr | Kameruner bleibt in Schwervehrskontrolle hängen

Auf der A9 ist der Walliser Polizei bei einer Kontrolle ein Lieferwagen mit Überlast von 4 Tonnen ins Netz gegangen. Dem Chauffeur droht ein Führerausweisentzug von einem Monat und eine Busse von 4000 Franken.

Im Rahmen einer Überwachung des Schwerverkehrs auf der Autobahn A9 am 5. Mai 2017 hielt eine Patrouille der Kantonspolizei einen in Frankreich immatrikulierten Lieferwagen an.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Lieferwagen, welcher eine maximale Last von 3,5 Tonnen zuliess, ein Gesamtgewicht von 7,7 Tonnen und somit eine massive Überlast von mehr als 4 Tonnen aufwies.

Der 36-jährige Fahrer aus Kamerun wurde zudem wegen Ausübung von Materialtransporten in der Schweiz mit im Ausland immatrikulierten Fahrzeugen und Verstoss gegen die Verordnung der Zulassung von Personen und Fahrzeugen verzeigt. Er riskiert einen Führerausweisentzug von mindestens einem Monat und ein Bussgeld von über 4000 Franken.

07. Juni 2017, 14:11

