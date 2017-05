Litra-Mitglieder besuchen MGBahn-Depots

Für die diesjährige Informationsfahrt hatte der Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr (Litra) das Wallis zum Ziel. Unter dem Titel «Smarte Mobilitätslösungen im Wallis» standen am Mittwoch ein Besuch bei Postauto Wallis in Sitten sowie Referate und die Besichtigung des Depots bei der Matterhorn Gotthard Bahn auf dem Programm.

In Sitten begrüsste Litra-Präsident Martin Candinas die rund 50 Teilnehmenden und Erwin Wieland, Vizedirektor des Bundesamtes für Strassen ASTRA, stellte die Folgen und Herausforderungen der Digitalisierung in der Mobilität vor. Vor der Fahrt mit den automatisierten Shuttles von Postauto Schweiz durch Sitten, richtete Grossratspräsident Diego Wellig einige Grussworte an die Litra-Mitglieder.

Am Mittwochnachmittag besichtigte die Gruppe im Glisergrund die Depots und Werkstätten der Matterhorn Gotthard Bahn. Nach einer kurzen Vorstellung des Unternehmens skizzierte Unternehmensleiter Fernando Lehner unter dem Titel «Ein Päckchen für Zermatt» das gemeinsame Betreibermodell der Matterhorn Gotthard Bahn und der Planzer-Tochtergesellschaft Alpin Cargo für den Güterverkehr zwischen Visp und Zermatt. Danach folgten die Referate «Kurze Wege, schnelle Übergänge – Alles für den Kunden» mit den Plänen für die öV-Drehscheibe Fiesch, «Licht am Horizont» mit dem Stand zur Sanierung des Furkatunnels, die «Digitale Pionierfahrt» der Gornergrat Bahn mit dem weltweit ersten Bahnleitsystem in einer «Cloud» sowie «Alles online» – die digitalen Vertriebsplattformen von Matterhorn Gotthard Bahn, Gornergrat Bahn und Glacier Express. Den Abschluss der Informationsfahrt bildete ein «Live»-Drehgestell-Wechsel an einem Triebzug.

