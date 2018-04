Livia Guntern erhält ersten Preis für ihre Maturaarbeit

Die Naturforschende Gesellschaft Oberwallis (NfGO) hat am Donnerstagabend im Kollegium Spiritus Sanctus in Brig die besten Maturaarbeiten in den MINT-Fächern ausgezeichnet. Die Preisträger heissen Livia Guntern, Tatjana Zurbriggen, Anna Stoffel und Thomas Weber. Das Preisgeld wurde von SRP Ingenieur AG in Brig gesponsert.

Vier Maturaarbeiten in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik schafften es dieses Jahr in die Endauslosung. Ausschlaggebend für die Preisvergabe war neben der schriftlichen Arbeit vor allem die Präsentation vor dem Publikum.

Die Jury wurde vom Vorstand der NfGO sowie Peter Seiler, Mitglied der Geschäftsleitung der SRP Ingenieur AG, gebildet. «Einmal mehr bin ich beeindruckt über die hohe Qualität der Arbeiten», lobte Seiler die Maturandinnen und Maturanden bei der Preisübergabe. «Das Wallis und die Schweiz brauchen junge Leute wie Sie!»

Der Augenkrankheit Retinitis Pigmentosa auf der Spur

Der erste Preis ging an Livia Guntern für ihre Arbeit über die genetisch bedingte Augenkrankheit «Retinitis Pigmentosa». Die junge Forscherin hat zwei Familien untersucht, in denen jeweils eine Person davon betroffen ist, wobei zwei unterschiedliche Genmutationen zur Krankheit führten.

In einem Praktikum in einem Labor am Inselspital in Bern war es ihr Ziel, zu beweisen, dass es möglich ist, mittels biomedizinischer Untersuchungen von DNA-Proben das Vererbungsmuster von Retinitis Pigmentosa innerhalb einer Familie zu erkennen und auf den Genotyp der einzelnen Familienmitglieder zu schliessen. So konnte Livia Guntern nachweisen, bei welcher Familie welche Genmutation für die Augenkrankheit verantwortlich war.

Antibiotikaresistente Bakterien in Fliessgewässern

Mit dem zweiten Platz belohnte die Jury Tatjana Zurbriggen, welche die Walliser Fliessgewässer auf antibiotikaresistente Bakterien untersuchte. In 50 Fliessgewässern von Oberwald bis Martinach sammelte sie Wasserproben und untersuchte diese biochemisch.

Das Resultat: In 14 der 50 Gewässern fand sie sogenannte Extended-Spectrum-β-Lactamasen-bildende Bakterien, welche die Fähigkeit besitzen, die Wirksamkeit von β-Lactam-Antibiotika zu beeinträchtigen. Dabei war das Unterwallis mehr betroffen als das Oberwallis, aber auch in einem Bergbach auf 1500 Metern über Meer fand sie antibiotikaresistente Bakterien! «Meine Arbeit soll zeigen, dass Handlungsbedarf besteht», schloss Tatjana Zurbriggen ihre Präsentation.

Anna Stoffel und Thomas Weber auf dem dritten Rang

Der dritte Platz ging ex aequo an Anna Stoffel und Thomas Weber. Anna Stoffel hatte das Ziel, der visuellen Wahrnehmung und den optischen Täuschungen auf neurobiologischer Ebene auf den Grund zu gehen. Dabei interessierte sie auch die alte philosophische Frage, wie wahr unsere Wahrnehmung eigentlich ist. Mit verschiedenen Versuchsanordnungen untersuchte sie, inwieweit sich unser Wahrnehmungsvermögen mit dem Alter, der Erfahrung und dem Wissensstand verändern.

Thomas Weber nahm das japanische Kartenspiel «Yu-Gi- Oh» und seine Wahrscheinlichkeiten unter die Lupe. Mit dem Ziel, beim Kartenspiel die Gewinnchance zu erhöhen, hat er konkrete Wahrscheinlichkeiten für das Ziehen von Karten hergeleitet und ausgerechnet. Das Resutlat ist ein Wahrscheinlichkeitsrechner in Form einer Excel-Tabelle, in welcher möglichst viele Variablen frei veränderbar bleiben, sodass die Tabelle in einer verallgemeinerten Form auch für andere Kartenspiele verwendet werden kann.

pd/map

13. April 2018, 11:07

