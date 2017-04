Lötschental mit einem Übernachtungsplus

An der Generalversammlung der Lötschental Marketing AG konnte Geschäftsführer Adrian Schnyder die Aktionäre über einen Logiernächtezuwachs von 6,8 Prozent im Geschäftsjahr 2015/2016 unterrichten.

Der Winter 2015/2016 war in vielen Regionen der Schweiz sehr schneearm. Dank der geografischen Lage und der Höhenlage fiel im Lötschental hingegen sehr viel Schnee. So konnten die Verantwortlichen vom ersten bis zum letzten Tag gute Pistenverhältnisse anbieten. Bei vielen Stationen fiel das Weihnachtsgeschäft beinahe gänzlich aus, während man im Lötschental bereits zu Beginn des Winters kräftig zulegen konnte, heisst es in einer Mitteilung. Da die Lauchernalp ein sehr bekanntes Freeride- und Tourengebiet ist, fanden diese Wintersportgruppen auch bei schlechten Wetterverhältnissen zahlreich den Weg ins Tal. Somit resultierte im Winter ein Übernachtungsplus von 4.1 Prozent.

Nach einem harzigen Sommeranfang bei viel Regen an den Wochenenden konnte der sonnige Herbst sehr viele Gäste ins Lötschental locken und die Logiernächte um rund 7‘500 Einheiten steigern. Über das ganze Jahr wurden bei allen Unterkunftsformen mehr Übernachtungen generiert. Die Hotellerie verzeichnete +10,1, die Parahotellerie +5,6 und die Gruppenunterkünfte/Campings +10,5 Prozent Logiernächte.

Ausgeglichenes Geschäftsergebnis

An der Generalversammlung konnte der Verwaltungsrat den Gesellschaftern ein ausgeglichenes Jahresergebnis mit einem kleinen Gewinn von rund 2‘200 Franken präsentieren. Die Marketingausgaben ohne Personalkosten beliefen sich im vergangenen Geschäftsjahr auf ca. 413‘000 Franken. Verwaltungsratspräsident Leander Jaggi betonte am Ende der Generalversammlung, dass es auch in Zukunft gilt, mit vereinten Kräften aufzutreten und so das magische Tal durch die Tourismuskrise zu führen.

pd/noa

20. April 2017, 20:00

Artikel teilen