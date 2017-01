Zurückgelassene Schafe auf Lötschentaler Alpe qualvoll verendet

Auf zwei Alpen im Lötschental sind im Herbst mehrere Schafe von ihrem Besitzer nicht wieder ins Tal zurückgeholt worden. Für mindestens sieben Tiere bedeutete das einen qualvollen Hungertod.

Mitte November 2016 hat das kantonale Veterinäramt aufgrund von Hinweisen des Tierschutzes Oberwallis fünf Schafe von der Weritzalp, die sonnseitig weit oberhalb von Wiler im Lötschental gelegen ist, ausgeflogen. Nach der Alpsömmerung hatte der Besitzer die Tiere dort ihrem Schicksal überlassen. Da auf der Alpe im November bereits der Winter mit Schneefall und frostigen Temperaturen hereingebrochen war, konnten die zurückgelassenen Schafe (eines war bereits verendet) nur noch per Helikopter vor einem elendiglichen Tod gerettet werden.

Ihr Leben verdanken die Tiere vorab dem Engagement des örtlichen Wildhüters, der Gemeinde Wiler und einer Gruppe von Jägern, die Herz für die Tiere zeigten. Nach tagelanger Suche orteten sie die Schafe halb verhungert vor einer Alphütte. Inmitten von ihnen lag ein bereitetes verendetes Schaf, an dessen Kadaver Vögel und Füchse ihren Hunger stillten.

Weitere Schafe auf Nestalp verendet

«Es ist davon auszugehen, dass bei der Aktion nicht alle Tiere im Gebiet geortet und evakuiert werden konnten», gab Daniel Pfaffen vom Tierschutz Oberwallis im November gegenüber dem «Walliser Boten» an. Diese Vermutung hat sich nun bestätigt. Ende Dezember 2016 meldete der Verein via Facebook, dass auf der Nestalp, die schattseitig unterhalb des Bietschhorns im Lötschental liegt, sechs tote Schafe gesichtet wurden. Drittpersonen hätten den Fund der Kadaver gemeldet, so Pfaffen auf Anfrage. «Die nun entdeckten Schwarznasenschafe sind höchstwahrscheinlich verhungert – ein langer und qualvoller Tod.»

Man habe die Sichtung der verendeten Tiere an das Veterinäramt weitergeleitet, ohne den Schafhalter, der sich gemäss Pfaffen im Vorfeld der Rettungsaktion im vergangenen November «überhaupt nicht kooperativ» zeigte, zu informieren. Er bedauert, dass nicht alle Schafe, die, so vermutet Pfaffen, alle aus demselben Stall kommen, geborgen werden konnten. «Wir haben jedoch nicht die nötigen personellen und finanziellen Ressourcen, um eine derartige Rettungsaktion durchzuführen, wie diese vom Veterinäramt lanciert wurde», so Pfaffen.

Rechtliche Folgen für fehlbaren Schafhalter

Für den Schafhalter, dessen Tiere im November mit dem Helikopter von Weritzalp geholt wurden, hat sein Verhalten rechtliche Konsequenzen. «Das kantonale Veterinäramt hat bereits im Dezember im Nachgang der Rettungsaktion auf der Weritzalp ein administratives Verfahren eingeleitet. Es gilt der Grundsatz, dass jemand, der sich nicht mehr um seine Tiere kümmern kann, mit einem Tierhalteverbot belegt wird. So wie sich die Fakten präsentieren, wird ein solches über den fehlbaren Schafhalter verhängt», gibt der Walliser Kantonstierarzt Jérôme Barras gegenüber dem «Walliser Boten» an. «Der Mann hat allerdings 30 Tage Zeit, dem Veterinäramt sein Verhalten zu erklären. Sein Antwortschreiben steht noch aus.»

Der Walliser Kantonstierarzt bestätigt gleichzeitig auch den Fund der sechs toten Schafe auf der Nestalp unterhalb des Bietschhorns. «Unmittelbar nach der Rettungsaktion auf der Weritzalp haben Wildhüter und Jäger auch mehrmals die Nestalp auf der gegenüberliegenden Talseite nach zurückgelassenen Schafen abgesucht, damals jedoch ohne Erfolg. Erst am 6. Dezember entdeckten Talbewohner mit dem Fernglas die Kadaver von sechs toten Schafen. Füchse und Adler signalisierten den Standort der toten Tiere». Wie Pfaffen geht auch Barras davon aus, dass die Schafe von demselben Besitzer stammen. «Klarheit werden aber erst die Ohrmarken der Schafe bringen. Der örtliche Wildhüter will diese sicherstellen, sobald es die Verhältnisse zulassen», erklärt der Kantonstierarzt.

Dieser macht indes auch unmissverständlich klar, dass der Schafbesitzer, welcher seine Schafe nicht rechtzeitig vor Wintereinbruch von der Alp geholt hat, vom Veterinäramt bei der Walliser Staatsanwaltschaft angezeigt wird. «Die Strafuntersuchung wird feststellen müssen, in welchen Punkten der Tierschutzgesetzgebung sich der Schafbesitzer schuldig gemacht hat.»

