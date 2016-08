Lötschentaler Vogelscheuche gewinnt ersten Preis

Die Vielfalt der ausgestellten Vogelscheuchen am ersten Internationale Vogelscheuchen-Festival vom 18. Juni bis 27. August fand weit über Münsingen hinaus grosse Beachtung. Hunderte Besucher bewerteten die Flatterschrecks und die besten wurden ausgezeichnet. Der erste Preis ging an die Vogelscheuche aus dem Lötschental.

Die Prämierung der Werke fand bei schönstem Wetter statt. Die Prämierten, Besucher und die Jury genossen den kunterbunten Tag und erfreuten sich am Abend an einem Konzert von «Head over Heels». Den ersten Preis in der Kategorie Einzelpersonen holten die Maskenschnitzer Heinrich Rieder und Bruno Ritler aus dem Lötschental.

Die vielfältigen Scheuchen warten nun bis Freitag darauf, ersteigert zu werden. Der Erlös kommt vollumfänglich dem SOS-Kinderdorf zu Gute. Noch bis Ende der Versteigerung können die Vogelscheuchen im Schlossgut von Münsingen bewundert werden. Alle weiteren Infos finden Sie hier.

pd/map

31. August 2016, 15:18

