Lonza und Sanofi arbeiten gemeinsam an Säugetierkulturen

Lonza baut für 290 Millionen Franken in Visp

Grosse Investition. Die Lonza plant mit Sanofi eine gemeinsame Zukunft in Visp. Foto: foto wb

Lonza und Sanofi gaben am Montagmorgen bekannt, dass sie eine strategische Partnerschaft zur Errichtung und zum Betrieb einer Grossanlage für Säugetierzellkulturen zur Herstellung von monoklonalen Antikörpern in Visp, Schweiz, geschlossen haben.

Die strategische Partnerschaft in Form eines Joint Venture verbindet die starke Pipeline für die Entwicklung von Biologika von Sanofi mit dem Know-how von Lonza, um eine hochmoderne Anlage für Säugetierzellkulturen zu planen, zu errichten, in Betrieb zu nehmen und zu betreiben. Die anfängliche Investitionssumme in Höhe von rund CHF 290 Millionen wird von den beiden Unternehmen zu gleichen Teilen getragen.

Die erste Bauphase der Anlage soll im Jahr 2017 beginnen, vorausgesetzt die erforderlichen regulatorischen Genehmigungen werden erteilt. Die vollständige Inbetriebnahme ist für 2020 geplant. Lonza hat bereits drei ähnliche Anlagen in den USA und Singapur errichtet und lizensiert.

pd/noa

27. Februar 2017, 07:34

