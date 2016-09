Jubilare der Lonza feierten 1950 Dienstjahre

Stellten sich am Freitag zum Gruppenfoto: die Lonza-Jubilare. Foto: 1815.ch

69 Mitarbeitende der Lonza in Visp und Basel konnten am Freitag in einem stimmungsvollen Rahmen ihre Arbeitsjubiläen feiern.

15 Mitarbeitende konnten 40 Dienstjahre feiern, 54 Mitarbeitende sind seit 25 Jahren bei der Lonza und konnten den Dank für ihre langjährige Firmentreue entgegennehmen.

Zu Kaffee und Gipfeli im Lonza Personalrestaurant begrüsste Raphael Stucky, Leiter Personal Visp, die Jubilare und stellte das Tagesprogramm vor. Nach einem Gruppenfoto begaben sich die Eingeladenen in den Bus nach Gondo, wo die Jubilare dann das Fort Gondo begutachten konnten. Nach dem Apéro erfolgte die Besichtigung des Ecomuseums in Simplon Dorf.

Im Anschluss konnte beim gemeinsamen Mittagessen im Restaurant Stockalperturm in Gondo die Kameradschaft gepflegt und Geschichten aus insgesamt 1950 Jahren Tätigkeit bei Lonza ausgetauscht werden.

Standortleiter Jörg Solèr dankte den Anwesenden für ihren langjährigen und unermüdlichen Einsatz im Dienste der Firma. Im Namen der Jubilare richtete Kishore Nedungadi, Betriebschemiker, Dankesworte an das Management und strich die gute Partnerschaft zwischen den Mitarbeitenden und dem Unternehmen hervor.

Am späteren Nachmittag kehrten die Teilnehmenden zufrieden und mit der Erinnerung an einen würdigen und feierlichen Jubilarentag 2016 schliesslich nach Visp zurück.

pd / zen

16. September 2016, 19:42

