Lonza mit Rekordergebnissen

Lonza hat am Mittwoch Gesamtjahresergebnisse für 2017 in Rekordhöhe bekannt gegeben, so etwa ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum, ein organisches Wachstum des Kern-EBITDA und des Kern-EBIT deutlich über dem Umsatzwachstum.

Lonza übertraf ihre Prognose für das Gesamtjahr 2017. Nach dem Abschluss der Akquisition von Capsugel am 5. Juli 2017 hat Capsugel für etwas weniger als sechs Monate zum Gesamtjahresergebnis von Lonza beigetragen. Lonza erzielte im Gesamtjahr 2017 einen Umsatz von 5,1 Milliarden Franken, was verglichen mit dem Vorjahreszeitraum 2016 einem Anstieg um 23.5 Prozent in Berichtswährung entspricht.

Das Unternehmen konnte seine Margen weiter verbessern und erzielte mit einer Kern-EBITDA-Marge von 24.8 Prozent und einer Kern-EBIT-Marge von 18.8 Prozent in Berichtswährung ein Rekordergebnis.

Capsugel beflügelt Wachstum

Die Nettoverschuldung aufgrund der Übernahme von Capsugel lag Ende 2017 bei 3.8 Milliarden Franken. Dies ergab ein Pro-forma-Nettoverschuldungs-/Kern-EBITDA-Verhältnis von 2.65x – ein Verschuldungsgrad, der deutlich unter dem kommunizierten Schwellenwert für dieses Verhältnis von bis zu 3x liegt. Dieses Verhältnis wurde auch durch den starken operativen freien Cash-Flow vor Akquisitionen von 619 Millionen Franken unterstützt.

Beide Segmente von Lonza – Pharma&Biotech und Specialty Ingredients – trugen mit ihren Angeboten im Healthcare Continuum und darüber hinaus als Wachstumstreiber zu den Rekordergebnissen des Gesamtjahres bei. Capsugel erscheint noch keine sechs Monate in den Büchern von Lonza, hat aber bereits Potenzial gezeigt, das Wachstum von Lonza zu beflügeln. Vor allem dürften sich ab 2018 Synergien bemerkbar machen.

Weitere Wachstumsprojekte

«Unser Unternehmen blickt auf eine 120-jährige Geschichte zurück und ist nun stärker als jemals zuvor, wie diese herausragenden Ergebnisse belegen», so Richard Ridinger, CEO von Lonza. «Nach der Akquisition von Capsugel haben wir unsere Ziele erfolgreich umgesetzt und sogar noch mehr geleistet als angestrebt», fügte er hinzu. «Aufgrund des raschen Wachstums – in Hinblick auf Umsatz, Mitarbeiter und operative Einheiten – optimieren wir nun die Gesamtheit unserer Prozesse und Strukturen. Damit wollen wir sicherstellen, dass unser Wachstum auch in Zukunft profitabel ist.»

Lonza hat bereits weitere Wachstumsprojekte ins Leben gerufen, darunter Ibex Solutions am Standort Visp. Erste langfristige Verträge mit einem Joint Venture zwischen Sanofi und Lonza sowie einen langfristigen kommerziellen Liefervertrag mit Portola Pharmaceuticals, Inc., zur Herstellung von AndexXa konnten abgeschlossen werden.

Veränderungen im Verwaltungsrat

Präsident Rolf Soiron und Jean-Daniel Gerber, Vorsitzender des Nominations- und Vergütungsausschusses, haben sich entschieden, an der kommenden jährlichen Generalversammlung am 4. Mai nicht mehr zur Wiederwahl anzutreten. Der Verwaltungsrat schlägt an der jährlichen Generalversammlung von Lonza die Wahl von Angelica Kohlmann und Prof. Olivier Verscheure als neue Verwaltungsratsmitglieder vor.

