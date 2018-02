Lonza und Sozialpartner einigen sich auf Lohnverhandlungsergebnis

Nach zwei konstruktiven Verhandlungsrunden bezüglich Lohnrevision im Kollektivarbeitsvertrag (KAV) 2018, zwischen der Lonza AG und deren Vertragsgewerkschaften Syna und Unia, informierten die Sozialpartner der Lonza ihre Mitglieder über das Verhandlungsergebnis. Die Mitglieder stimmten dem Verhandlungsergebnis zu.

Die Lohnrevision 2018 enthält individuelle Lohnerhöhungen in der Höhe von 0.7 Prozent und die Übernahme der NBU Prämien in der Höhe von 1 Prozent, heisst es in einer Mitteilung am Diensta.

Dem Kollektivarbeitsvertrag der Lonza AG gehören rund 1’300 Mitarbeitende an, die vorwiegend in den Werkstätten und Produktionsbetrieben arbeiten. Rund ein Drittel arbeitet in der Tagesarbeit, die restlichen Mitarbeitenden in verschiedenen Schichtsystemen. Die Lohnanpassungen treten per 1. April 2018 in Kraft.

06. Februar 2018, 16:45

