Lonza wächst und wächst

In den ersten drei Monaten 2017 hat Lonza einen weiteren Quartalsrekord bei Umsatz und Gewinn erzielt. Das positive Gesamtergebnis des Unternehmens beruht auf starken Ergebnissen im Segment Pharma&Biotech und anhaltendem Wachstum im Segment Specialty Ingredients.

«Nach den Rekordergebnissen im letzten Jahr setzt sich unser Erfolg im Jahre 2017 weiter fort. Der entscheidende Treiber war erneut das gesamte Healthcare Continuum», so Richard Ridinger, CEO von Lonza. «Wir nutzen die starke Dynamik, um die erforderlichen Investitionen in zukunftsorientierte Projekte zu tätigen. Der Abschluss der Übernahme von Capsugel, mit der wir schneller unser Ziel erreichen werden, ist im zweiten Quartal geplant.»

Pharma&Biotech Segment

Das Umsatzwachstum von Pharma&Biotech wurde von der regen Nachfrage in den Bereichen Mammalian Manufacturing und Clinical Development and Licensing angetrieben.

Die strategische Partnerschaft, die im ersten Quartal 2017 mit Sanofi geschlossen wurde, dient dem Bau einer grossen Fertigungsanlage für Biologika. Der Spatenstich für den neuen Standort in Visp (CH) ist in der zweiten Jahreshälfte geplant.

Aufgrund von Qualitätsproblemen am Standort Walkersville, MD, USA, gab das Segment Bioscience Solutions leicht nach. Im Zusammenhang mit diesen Qualitätsproblemen hat die Lonza am 24. April 2017 von der US Food and Drug Administration (FDA) einen Warning Letter erhalten in Bezug auf technische Probleme, zum Beispiel die Validierung aseptischer Prozesse oder Prozesssimulationen.

Ausblick 2017

Angesichts des positiven Starts in das neue Jahr und der soliden Basis, die 2016 gelegt wurde, korrigiert Lonza die Prognosen für 2017 nach oben.

Ordentliche Generalversammlung

Die Aktionäre der Lonza Group AG versammeln sich heute, um über zahlreiche Anträge abzustimmen, unter anderem die Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats, die Wahl von Albert Baehny in den Verwaltungsrat, die vorgeschlagene Dividendenausschüttung, verschiedene Vergütungen, die Kapitalerhöhung, die Schaffung von genehmigten Kapital und die Änderung des bedingten Kapitals. Die Ergebnisse werden nach Abschluss der ordentlichen Generalversammlung veröffentlicht.

pd/noa

25. April 2017, 07:48

Artikel teilen