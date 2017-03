MGBahn rekrutiert SBB-Topkader für Betriebsleitung

Der Verwaltungsrat hat Peter Luginbühl (45) zum neuen Leiter Betrieb und Mitglied der Geschäftsleitung der Matterhorn Gotthard Bahn und der BVZ Holding ernannt. Der Wechsel erfolgt im Verlauf des Spätsommers 2017.

Nach seiner Ausbildung zum Bahnbetriebsdisponenten und einer Tätigkeit in der Bahnproduktion am Bahnhof Bern habe Peter Luginbühl bei der SBB rasch Führungsverantwortung übernommen, schreibt die MGBahn in einer Mitteilung. Zuerst als Verantwortlicher für die Einsatzplanung des Lok- und Zugpersonals in der Region Bern, danach im Bereich Logistik und Gepäck. Nach einem kurzen Einsatz im Bundesamt für Verkehr, wechselte er 2003 in das Personalcontrolling, welches er von 2006 bis 2012 konzernweit leitete.

Seit 2012 ist Peter Luginbühl Leiter Unternehmensentwicklung für den Bereich HR und Mitglied des Topkaders der SBB. In seiner neuen Position bei der Matterhorn Gotthard Bahn wird er für den Bereich Betrieb mit rund 250 Mitarbeitenden zuständig sein und die betrieblichen Belange der Unternehmensgruppe BVZ Holding inklusive der Gornergrat Bahn in der Geschäftsleitung verantworten.

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung freuen sich gemäss Mitteilung sehr über die Nomination von Peter Luginbühl. Neben seiner Ausbildung zum Bahnbetriebsdisponenten verfüge er dank eines EMBA in Public Management und eines NDS Controlling HF über ein breites betriebswirtschaftliches Wissen. Zudem habe er sich zum Innovationstrainer weitergebildet und in Japan ein Kaizen-Seminar besucht. Peter Luginbühl ist verheiratet und hat drei Kinder.

08. März 2017, 18:09

