Polizei erinnert an Gefahren bei Dunkelheit

Prävention | «MADE VISIBLE»-Kampagne richtet sich an Strassenbenutzer

Am Donnerstag findet die 11. Ausgabe des nationalen Tags des Lichts statt. Diese Aktion soll alle Strassenbenutzer daran erinnern, sichtbar zu sein. Besonders in der Dämmerung und während der Nacht.

Artikel zum Thema Bundesamt: Bis Zehnjährige sollen auf Trottoirs Velo fahren dürfen

Jedes Jahr verlieren Menschen ihr Leben oder werden schwer verletzt, weil sie nicht sichtbar waren. Die Kantonspolizei führt deshalb gemeinsam mit den Gemeindepolizeien Präventionskampagnen durch. Viele Unfälle seien vermeidbar, erinnert die Polizei in einem Communiqué. Um die Wichtigkeit der Sichtbarkeit aufzuzeigen, werden Badges, Armbinden mit Reflektoren und reflektierende Kleber an Fussgänger und Fahrradfahrer verteilt. Ein Schwerpunkt wird auch auf ältere Menschen gesetzt. Sie werden darauf aufmerksam gemacht, in der Nacht gut sichtbar zu sein.

Das Unfallrisiko während der Abenddämmerung, der Nacht und bei Tagesanbruch sei dreimal höher für Fussgänger und Radfahrer als am Tag. Dieses Risiko erhöhe sich bei schlechten Wetterbedingungen um das Zehnfache. Auch Lenker von motorisierten Fahrzeugen können laut Kantonspolizei einen grossen Beitrag zur Unfallprävention zu leisten, in dem sie mit Scheinwerfern in perfektem und sauberem Zustand und klaren Scheiben fahren. Um Unfällen vorzubeugen, sei es zudem notwendig, regelmässig die eigene Sehschärfe kontrollieren zu lassen.

Radfahrern empfiehlt die Polizei nicht nur mit einer guten Beleuchtung zu fahren, sondern auch mit vorschriftsgemässen Rückstrahlern. Die seitlich sichtbaren Reflektoren am Rad seien ein weiteres effizientes Mittel, um gut sichtbar zu sein. Fussgänger wiederum sind laut Communiqué dank gut sichtbaren Kleidern sicherer unterwegs - allenfalls könne man diese mit reflektierenden Elementen am Körper versehen. Vor einer Überquerung der Strasse solle man sich zudem stets vergewissern, dass einem die anderen Verkehrsteilnehmer bemerkt haben.

pd / pmo

15. November 2017, 20:41

Artikel teilen